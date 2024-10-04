حماس: مجزرةُ الاحتلال في طولكرم  تصعيدٌ خطير لن يثنيَ من عزيمة شعبنا

طولكرم / فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قصف الاحتلال الوحشي بالطائرات مساء أمس الخميس، لأحد المقاهي في مخيم طولكرم وأوقع عشرات الشهداء والمصابين من النساء والأطفال هو تصعيد خطير في عدوانه المتواصل على الضفة الغربية، ودليل على وحشيته وإفلاسه، في ظل فشله الميداني في النيل من عزيمة شعبنا ومقاومته المتصاعدة.

ونعتْ حماس شهداء مجزرة طولكرم الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الغادر، مؤكدةً أن المقاومة في طولكرم وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال.

وشددّت على أن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال.

وأكدت أن ثبات شعبنا سيكون سداً منيعاً يحول دون تمادي وعربدة الاحتلال مهما عظمت التضحيات، وأن المقاومة في الضفة لا تهزها الضربات، بل تزيدها عزماً ومضياً، ولن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخبيثة الرامية لتصفية قضيتنا.

ودعت حماس أبناء الضفة الغربية للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق، دفاعاً عن أرضنا و مقدساتنا وقضيتنا الوطنية.

وجدّدت تأكيدها على ضرورة الحشد والمشاركة الجماهيرية الواسعة يوم غد في "جمعة رفع العدوان على غزة ولبنان"، وإعلان حالة النفير العام وجه الاحتلال، انتصاراً ووفاءً لدماء الشهداء، وتأكيداً على خيار الصمود والمقاومة.

وأكدت مصادر طبية، ليلة الخميس/ الجمعة، ارتقاء 18 شهيدًا وأُصيب آخرون في مجزرة مروّعة ارتكبتها طائرات الاحتلال عقب قصفها مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.



