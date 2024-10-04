"المجزرةُ الأكبر بالضّفة منذ الانْتفاضة الثّانية".. 18 شهيدًا في قصف طيران الاحتلال مخيم طولكرم

طولكرم / فلسطين أون لاين

ارتقى 18 شهيدًا وأُصيب آخرون في مجزرة مروّعة ارتكبتها طائرات الاحتلال عقب قصفها مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنّ طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل حارة الحمام بمخيم طولكرم أثناء وجود عدد من المواطنين، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وقال الإعلام العبري، إنها المرة الأولى منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000 – 2005)، التي تشن فيها طائرة حربية غارة على مخيم طولكرم.

وذكرت مصادر صحفية أن من بين الشهداء الذين تم التعرف على هوياتهم: غيث رضوان سلامة، وطارق الدش، وناصر خريوش وزوجته وأولاده كون منزله ملاصق للمقهى المستهدف، وأيمن الطنجة، وشهداء من عائلتي نافع والعوفي، من بينهم أطفال وكبار سن يقطنون في حي الحمام الذي استهدف بالغارة.

ووفقًا لمصادر رسمية فلسطينية، فقد أسفرت الاعتداءات "الإسرائيلية" في الضفة عن استشهاد 723 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة أكثر من 6 آلاف و200 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، منذ بدء حرب الإبادة الجماعيّة في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.