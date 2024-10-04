في يومها الـ 364.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 364 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,788 شهيدًا و 96,794 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء من عائلة أبو محمد أبو جبر في استهداف الاحتلال منزلهم شرق دير البلح .

واندلع حريق في آلية لعائلة "الجاعوني"، جرّاء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة حارقة عليها في مخيم النصيرات.

واستهدفت آليات الاحتلال مناطق شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار استهدف شمال غرب مخيم النصيرات.

ونسف الاحتلال مباني سكنية شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء، جرّاء استهداف الاحتلال لمنزل سكني في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال بقذائفها المدفعية شواطئ بحر مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة المصلبة وشارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزة

وأصيب عدد من المواطنيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع حجي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

واستشهد مواطنان في قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف أرض الداعور شمال بيت لاهيا.