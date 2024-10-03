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رئيس الوزراء البريطانيِّ الأسبق يكشف: نتنياهو زرع أجهزة تنصُّت في حمَّامي الخاصِّ

03 أكتوبر 2024 . الساعة 22:10 بتوقيت القدس
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رئيس الوزراء البريطانيِّ الأسبق يكشف: نتنياهو زرع أجهزة تنصُّت في حمَّامي الخاصِّ
وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في مذكراته أن الفريق الأمني ​​عثر على معدات تنصت عندما استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحاضه الشخصي في عام 2017.

وفي التفاصيل، كتب جونسون في مذكراته (Unleashed) أنه خلال لقائهما في مكتبه القديم، استأذن نتنياهو للذهاب إلى الحمام الموجود داخل "ملحق سري".

وعندما سئل في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف عن مزيد من التفاصيل لما حدث في ذلك الوقت، أجاب جونسون الذي كان وزيرا للخارجية البريطانية آنذاك: أعتقد أن كل شيء تودون معرفته ستجدونه في المذكرات.

وتشير الصحيفة إلى أنه في تلك الفترة اتهمت "إسرائيل" بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض.

ووفقا لمسؤولين أميركيين، تقول ديلي تلغراف، إن واشنطن خلصت إلى أن "إسرائيل" ربما كانت مسؤولة عن زراعة أجهزة لمراقبة الهواتف وجدت بالقرب من البيت الأبيض، ومواقع حساسة أخرى في العاصمة.

ورغم أن نتنياهو لم يعمل قط في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) فقد عرف عنه أنه عمل معهم عن قرب، وفق الصحيفة البريطانية.

ويركز الموساد الذي يعتبر ثاني أكبر وكالات التجسس في العالم بعد الـ"سي آي إيه" الأميركية، على جمع المعلومات الاستخبارية والعمليات السرية.

 

المصدر : الصحافة البريطانية

#نتنياهو

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