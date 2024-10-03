وفد قياديِّ من حماس يلتقي الرَّئيس الإيرانيُّ مسعود بزشكيان في الدَّوحة

الدوحة/ فلسطين أون لاين

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

أكّدت فيه أن وفدها، كان "برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة، محمد درويش"، وضمّ "عددا من قادة الحركة الإخوة: خالد مشعل، وخليل الحية، وحسام بدران، ومحمد نصر، فيما ضم الوفد الإيراني أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي، وسفير الجمهورية في الدوحة علي صالح آبادي".

ووفق البيان، فقد "بحث الطرفان مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبخاصة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والذي تطور إلى عدوان موسع يستهدف مناطق مختلفة من لبنان".

وشدّد وفد حركة حماس على "العلاقة الإستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، مشيدا بما يتم من إسناد للشعب الفلسطيني في معركته المفتوحة أمام العدو الصهيوني، وخاصة ما تم من ثأر لاغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران وذلك عبر هجوم صاروخي نفذته القوات المسلحة الإيرانية ضد مواقع وأهداف للاحتلال، مما كان له إنجاز مهم في تعزيز الردع لدى جبهة المقاومة".

وعبّر الوفد عن "عظيم تعازيه باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وثلة من قادة الحزب في جرائم صهيونية متتالية، وكذلك اللواء عباس نيلفروشان، معتبرا أن هذه الدماء لن تزيد الجميع إلا الإصرار على المضي بذات الدرب والطريق نحو القدس".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن "استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، كان أحد أكثر أحداث حياته إيلاما، وقال إن الشهيد هنية كان ضيفا مشاركا في مراسم أدائي اليمين الدستورية، لكني وبعد ساعات سمعت نبأ اغتياله الغادر، الأمر الذي كان مؤلما كثيرا بالنسبة لي"، وفق البيان.

وأكد أن "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني اليوم في غزة ولبنان تدمي قلب كل إنسان، موضحا أن هذا الألم مضاعف بالنسبة لنا الذين نعتبر الشعب الفلسطيني المظلوم إخوة لنا في الدين".

وانتقد "بشدة السلوك الماكر لأميركا والدول الغربية في دعم الكيان الصهيوني تحت مسمى الديمقراطية والزعم بالدفاع عن حقوق الإنسان"، وفق البيان.