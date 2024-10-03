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بـ "زعم محاولة طعن".. الاحتلال يطلق النَّار على فلسطينيِّ قرب الخليل

03 أكتوبر 2024 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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بـ "زعم محاولة طعن".. الاحتلال يطلق النَّار على فلسطينيِّ قرب الخليل
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أطلق جنود الاحتلال، اليوم الخميس، الرصاص الحي على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ولم تُعرف هوية الفلسطيني ولا طبيعة إصابته، في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى إنه جرى "تحييده".

وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أن "مخربًا مسلحًا بسكين وصل إلى مدخل مقر قيادة ‘لواء يهودا‘.

وقام جنود الجيش الإسرائيلي بتحييده، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود".

وادعت إذاعة جيش الاحتلال أن "فلسطينيًا وصل إلى نقطة الحراسة التابعة لمقر قيادة ‘لواء يهودا‘ بالقرب من مدينة الخليل، وكان يحمل سكينًا محاولًا طعن أحد الجنود الموجودين في المكان".

وأضافت أن "قوة من الجيش الإسرائيلي قامت بـ‘تحييد‘ المخرب بإطلاق النار عليه"، وفقا لتعبيرها.

وتابعت: "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الجنود".

#الخليل #الضفة الغربية

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