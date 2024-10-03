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مجلس التّعاون الخليجي يعلن دعمه لـ"لبنان وفلسطين"

03 أكتوبر 2024 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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ترجمة فلسطين أون لاين

أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه للبنان في "هذه المرحلة الحرجة" وذلك عقب اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"شدد المجلس على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701)، الصادر عام 2006، والداعي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

ودعا المجلس أيضا المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لتقييم آخر التطورات في المنطقة، ودعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

#غزة

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