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8 مجازر في يومٍ واحد وحصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 42 ألف شهيد

03 أكتوبر 2024 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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غزة- فلسطين أون لاين

أصْدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 363 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 99 شهيدًا و 169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,788 شهيدًا و 96,794 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#غزة

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