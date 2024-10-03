حماس تدعو للمُشاركة في "جُمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان"

غزة - فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الحشد والمشاركة في فعاليات "جمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان"، والتي ستقام غدًا الجمعة.

وتأتي هذه الدّعوة في ظل استمرار الاحتلال النازي في حرب الإبادة الجماعية التي قاربت العام على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد الحملة الشرسة التي يشنها على الضفة الغربية ومدينة القدس، وعدوانه الهمجي المتواصل على لبنان.

وأكدت حماس، أنّ الواجب يحتم على كل حر أن ينتفض ويغضب لما يحدث من انتهاكات ومجازر بحق المدنيين، وجرائم حرب وتجويع وترويع، واستهداف الاحتلال المتعمد للنساء والأطفال الأبرياء باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وضربه لكافة الأعراف والمواثيق ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعت أحرار العالم الداعمين لقضيتنا العادلة، إلى مواصلة حراكهم الجماهيري الفاعل ومسيراتهم التضامنية الغاضبة، والمشاركة في "جمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان"، و الحشد لأوسع مشاركة جماهيرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني واللبناني ولإدانة الاحتلال.

كما دعت حماس إلى ضرورة العمل على فضح جرائم الاحتلال وكشف وجهه القبيح، والضغط على الحكومات لقطع كافة العلاقات معه ونبذه ومقاطعته على كافة المستويات.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 363 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,689 شهيدًا و96,625 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

