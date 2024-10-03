معاريف: الهجوم الإيراني أحدث أضرارًا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية

أفادت صحيفة معاريف العبرية أن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب.

وقال الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الأضرار في قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الصاروخي الإيراني ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وذكرة وكالة (أ ب) الأمريكية أن صورا من الأقمار الصناعية أظهرت ثقوبًا في أسطح قاعدة نيفاتيم بفعل الهجوم الصاروخي الإيراني غير المسبوق.

وحذر رئيس أركان الاحتلال دنيال هاليفي من خطورة نشر أي مقاطع فيديو تظهر مواقع أو حجم الأضرار الذي تسبب به الهجوم الصاروخي الإيراني.

وكانت إيران باغتت (إسرائيل)، مساء الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال نصف ساعة على (إسرائيل)، ودعت الخارجية الإسرائيلية السكان بالتوجه للملاجئ.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان صحفي إن العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

وأضاف أن هذه العملية تأتي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

كما شدد على أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

المصدر / وكالات