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"بينهم أسيرٌ محرر ونجلُ شهيد".. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

03 أكتوبر 2024 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة اقتحامات ومداهمات في قرى ومدن الضّفة الغربية، تخلّلها اعتداءات واعتقالات للمواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحرس في المدينة، وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت حسن خالد القواسمي، واقتادته لجهة مجهولة، كم اعتقلت المواطنين إبراهيم شفيق القواسمي، وباسل القواسمي نجل الشهيد حاتم القواسمي.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الذروة في بلدة حلحول شمالي المدينة، واعتقلت الشاب عدي شاكر الزماعرة.

في جنين، اقتحم الاحتلال 3 منازل في قرية عانين غرب جنين، وأجبر أصحابها على الخروج منها وحوّلها إلى ثكنات عسكرية.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أدهم ياسين عصيدة بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة تل جنوب غرب المدينة، وسط اندلاع مواجهات مع الشباب الثائر.

واقتحمت القوات الصهيونية بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، واعتقلت الأسير المحرر سامر سليم شراب، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

في رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات عقب مداهمتها بلدة دير دبوان، شمالي المدينة

 

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