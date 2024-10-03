الاحتلال يقصف مركز إسعاف وسْط بيروت ويستهدف مناطق عدّة في الجنوب اللّبناني

بيروت/ فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، ارتقاء 55 شهيدًا وإصابة 156 آخرين خلال 24 ساعة، جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان.

ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على لبنان إلى 1928 شهيدًا و9290 مصابًا.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية إن الاحتلال شن حوالي 134 غارة على لبنان خلال اليومين الأخيرين (الأربعاء والثلاثاء). مبينة أن الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة من لبنان تركزت بمعظمها على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت طائرات الاحتلال للمرة الأولى وسط مدينة بيروت للمرة الأولى منذ بدء العدوان على لبنان، عقب قصفها بـ 20 غارة خلال السّاعات الماضية.

وارتقى فجر اليوم الخميس 6 شهداء وأًصيب 7 آخرون، بقصف "إسرائيلي" جوي لمبنى مركز الهيئة الصحية الإسلامية بمنطقة الباشورة في بيروت.

واستهدفت غارتان "إسرائيليتان" منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، ومدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وقال مصدر أمني لقناة الجزيرة: إن طائرة "إسرائيلية" أطلقت صاروخًا موجهًا باتجاه شقة في المبنى المستهدف ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتضرر المبنى بشكل جزئي، موضحا أن المبنى المستهدف يضم مؤسسات صحية ومكاتب وشققا سكنية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية لأكثر من ساعة ليلة الأربعاء الخميس، وأضافت أن القصف طال أيضًا مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي.

من جهته، يواصل حزب الله دكّ جنود الاحتلال واستهدافهم وضرب مستوطناتهم ومواقعهم العسكرية، مُلحقًا أضرارًا في صفوف جيش الاحتلال ومستوطنيه.