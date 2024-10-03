فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بـ "زعم محاولة طعن".. الاحتلال يطلق النَّار على فلسطينيِّ قرب الخليل

حزب اللَّه ينشر تفاصيل "كمين نوعيّ" أوقع جنودًا من "غولاني" قتلى.. والإعلام العبريُّ يعلِّق: حدث صعب ومؤسف

حزبُ العمّال البريطاني يستمر بسياسة التّجسس على غزة لصالح "إسرائيل".. وهذه التّفاصيل!

بسالةُ المقاومة خلال عام من الحرب.. بشرى انْتصار ودليلُ فشل عسكري "إسرائيلي"

عبد الحكيم شاهين.. "طريدًا" لأجهزة السلطة و"شهيدًا" برصاص الاحتلال

حماس: إغلاق الاحتلال الحرم الإبراهيميّ جريمةٌ صهيونية لن تفلحَ في تهويد المعالم الإسلامية

كاتب "إسرائيلي": 5 انتكاسات كبرى للاحتلال بعد عام من "طوفان الأقصى"

ناشط حقوقي فلسطيني يحصل على جائزة نوبل البديلة

مسؤولون أمريكيون: حزب الله لم يستخدم صواريخه الموجعة بعد

"ليلةٌ قاسية".. الحاج جعفر يروي تفاصيلَ فقدان حفيدَيْه بمعهد الأمل للأيتام

"134 غارةً خلال يومين"

الاحتلال يقصف مركز إسعاف وسْط بيروت ويستهدف مناطق عدّة في الجنوب اللّبناني

03 أكتوبر 2024 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
...
بيروت/ فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، ارتقاء 55 شهيدًا وإصابة 156 آخرين خلال 24 ساعة، جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان.

ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على لبنان إلى 1928 شهيدًا و9290 مصابًا.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية إن الاحتلال شن حوالي 134 غارة على لبنان خلال اليومين الأخيرين (الأربعاء والثلاثاء). مبينة أن الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة من لبنان تركزت بمعظمها على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت طائرات الاحتلال للمرة الأولى وسط مدينة بيروت للمرة الأولى منذ بدء العدوان على لبنان، عقب قصفها بـ 20 غارة خلال السّاعات الماضية.

وارتقى فجر اليوم الخميس 6 شهداء وأًصيب 7 آخرون، بقصف "إسرائيلي" جوي لمبنى مركز الهيئة الصحية الإسلامية بمنطقة الباشورة في بيروت.

واستهدفت غارتان "إسرائيليتان" منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، ومدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وقال مصدر أمني لقناة الجزيرة: إن طائرة "إسرائيلية" أطلقت صاروخًا موجهًا باتجاه شقة في المبنى المستهدف ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتضرر المبنى بشكل جزئي، موضحا أن المبنى المستهدف يضم مؤسسات صحية ومكاتب وشققا سكنية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية لأكثر من ساعة ليلة الأربعاء الخميس، وأضافت أن القصف طال أيضًا مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي.

من جهته، يواصل حزب الله دكّ جنود الاحتلال واستهدافهم وضرب مستوطناتهم ومواقعهم العسكرية، مُلحقًا أضرارًا في صفوف جيش الاحتلال ومستوطنيه.

 

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة