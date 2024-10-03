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"ولم يتمكّن العدو من التّصدي".. القوّات المُسلّحة اليمنية تنفّذ عمليةً عسكرية في تل أبيب"

03 أكتوبر 2024 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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صنعاء/ فلسطين اون لاين

أعلنت القوّات المسلّحة اليمنية، صباح اليوم الخميس، أنها نفّذت عمليةً عسكرية استهدفتْ هدفاً حيوياً في منطقةِ يافا (تل أبيب) في فلسطينَ المحتلةِ.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً حيوياً في منطقةِ يافا (تل أبيب) في فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع يافا".

وأكدت أن العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ وذلك بوصولِ المسيراتِ إلى أهدافِها دونَ أن يتمكنَ العدوُّ من التصدي لها أو إسقاطِها.

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي ضمنَ المرحلةِ الخامسةِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا  لطوفانِ الأقصى وللمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ، استمراراً في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ.

وحيّت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ الأبطالَ المجاهدينَ في جبهاتِ غزةَ والضفةِ وكذلك جبهاتُ لبنانَ والعراقِ، مؤكدةً استمرارَها في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقفِ العدوانِ على لبنان.

وختمتْ بيانها قائلةً: "ونحن على بُعدِ أيامٍ من الانطلاقةِ المباركةِ لطوفانِ الأقصى نجدّد دعوتنا لكافةِ الشعوبِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى تسجيلِ مواقفِها المؤيدةِ والداعمةِ للشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ خلال الأيام المقبلة".

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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