آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 363 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 363 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,689 شهيدًا و96,625 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "درويش" في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، تزامنًا مع نسف قوات الاحتلال مباني سكنية في محيط عيادة دولة ومسجد علي جنوب حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى فجر اليوم، الأسير المحرر من بلدة دير جرير شرق رام الله والمعبد إلى قطاع غزة، عبد العزيز صالحة، وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف خيمة للنازحين داخل مدرسة بجوار العيادة الحكومية في دير البلح.

كما وصلت عدة إصابات لمستشفى العودة جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "النويري" غرب النصيرات.

وارتقى طفل وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو خوصة" في أرض أبو مهادي غرب مخيم النصيرات.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها باتجاه شمال غربي النصيرات، تزامنًا مع غارات متفرقة على المخيم.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها بشكل كثيف على مناطق شرق مخيم المغازي.