3 عوامل ساعدت صواريخ طهران على اختراق أنظمة الدِّفاع "الإسرائيليَّة".. صحيفتان غربيَّتان تفسِّران

وكالات/ فلسطين أون لاين

أطلقت إيران نحو 180 صاروخاً باليستياً في هجوم جوي ضخم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء الثلاثاء في خطوة تصعيدية أثارت مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وتناولت صحيفتا تلغراف وغارديان الهجوم الصاروخي الإيراني، وكيف تعامل معه نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي يعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وإن كان غير معصوم من الخطأ حسب تلغراف.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خطوطاً ضوئية تصطدم بالأرض، بالإضافة إلى الأضرار اللاحقة الناجمة عن الضربات.

ورغم أن هناك تكتمًا شديدًا في "إسرائيل" على حجم الخسائر والأضرار الحقيقية بسبب فرض الرقابة العسكرية وحظر النشر، لكن تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تضرر أكثر من 100 منزل في بلدية مدينة هود هشارون وسط إسرائيل جراء الهجوم الإيراني الليلة الماضية.

وفي ضوء ذلك، تساءلت صحيفة التلغراف البريطانية، في تقرير لها حول ما إذا كانت إيران قد نجحت في هزيمة أحد أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم.

توقيت الهجوم

ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن صامويل هيكي، من مركز مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار، قوله عن الهجوم الأخير الذي وقع ليلة أمس إنه "كان أكثر مفاجأة نسبياً". وكانت التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم إيراني الثلاثاء قد ظهرت للعلن بالفعل قبل ساعات قليلة من شن طهران للهجوم.

أسلحة أكثر تقدماً

وبحسب الصحيفة، اعتمدت إيران في أول هجوم واسع النطاق شنته على "إسرائيل" في أبريل/نيسان الماضي على مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة بلغت حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار.

ورغم أن العدد الإجمالي للصواريخ التي أطلقتها إيران في هجومها الأول تخطى الرقم الذي أطلقته في الهجوم الثاني الذي وقع الثلاثاء، إلا أن الضربة الأولى كانت تتكون في معظمها من صواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

وقال هيكي: "لقد استخدمت إيران صواريخ كروز أبطأ وطائرات بدون طيار انتحارية يمكن إسقاطها من السماء بواسطة الطائرات".

أما في الهجوم الثاني، فقد اعتمدت إيران على الصواريخ الباليستية التي تفوق قدراتها صواريخ كروز، والتي يمكن أن تطير بسرعات تفوق سرعة الصوت بأكثر من 5 أضعاف، مما يجعل اعتراضها بواسطة الطائرات المقاتلة أو الأنظمة الأرضية أصعب بكثير.

وكانت تقارير أمريكية أشارت إلى أن استخدام إيران للصواريخ الباليستية صعّب من مهمة الدفاعات الإسرائيلية مقارنة بالهجوم الإيراني بطائرات بدون طيار وصواريخ في أبريل/نيسان الماضي.

وذكر موقع أكسيوس أن الصواريخ الباليستية قادرة على الوصول إلى "إسرائيل" خلال 12 دقيقة فقط، في حين أن الطائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة تستغرق وقتاً أكبر.

بسبب أوكرانيا .. عجز في الصواريخ الاعتراضية

تقرير الصحيفة البريطانية أشار أيضاً إلى مشكلة قلة أعداد الصواريخ الاعتراضية، إذ استنفدت الجهود الغربية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن مدنها ضد القصف الروسي موارد كبيرة في هذا المجال. ولأن "إسرائيل" وأوكرانيا تعتمدان إلى حد كبير على الولايات المتحدة فيما يتصل بهذه الصواريخ الاعتراضية، فلا بد من اتخاذ القرارات في هذا الشأن.

وقال هيكي: "ما زلنا لا نعرف عدد الصواريخ التي قررت إسرائيل إطلاقها، وأي عدد من الصواريخ يسقط ببساطة في مناطق لا تسبب الكثير من الضرر للحياة البشرية أو البنية التحتية… فسوف يختارون السماح لها بالمرور".

وكان المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّر في أبريل/نيسان الماضي أن تكلفة الصاروخ الواحد من "حيتس" الأمريكي المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية تبلغ 3.5 مليون دولار بينما تبلغ تكلفة صواريخ نظام "مقلاع داود" الاعتراضية الإسرائيلية مليون دولار للصاروخ الواحد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إسرائيل قدمت طلباً "موسعاً" قبل أسبوعين إلى الإدارة الأمريكية للحصول على ذخائر وأسلحة إضافية لإعادة تعبئة مخزوناتها التي استنفدت مع تصاعد القتال مع حزب الله اللبناني.

وقال مسؤولون أمريكيون إن أحد أنظمة الأسلحة التي طلبت إسرائيل تجديد مخزوناتها منها هي الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي "حيتس".

يأتي ذلك بينما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مواطنيه بعدم الكشف عن مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الثلاثاء، معتبراً أن ذلك يمثل "مساعدة للعدو".

وتحت عنوان "رسالة هامة"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه بمنصة "إكس" الأربعاء: "كشف مواقع سقوط (الصواريخ) والتوثيق (التقاط صور ومقاطع فيديو) من الأماكن التي سقطت فيها الصواريخ هي نقاط ضعف".

وفي ظل رقابة عسكرية صارمة على الإعلام، لم تتناول وسائل الإعلام الإسرائيلية أماكن سقوط الصواريخ.

بينما نشر "إسرائيليون" على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق سقوط صواريخ إيرانية وظهور في أحد المقاطع جنود إسرائيليون وهم يختبئون.

ويمثل إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية في بضع دقائق جهدا جادا لإرباك واستنزاف الدفاعات الجوية الإسرائيلية، خاصة أن هذه الصواريخ متطورة، وبالتالي ستكون الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن ومخزونها غير مؤكد.

وتقدر سرعة صواريخ "عماد" و"قادر" التي استخدمتها طهران في وقت سابق من هذا العام بـ6 أضعاف سرعة الصوت عند الاصطدام أو أكثر، وتستغرق 12 دقيقة للطيران من إيران، وقد قُدِّر أن إيران تمتلك ترسانة من الصواريخ الباليستية تضم نحو 3 آلاف صاروخ، وربما يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.