(إسرائيل) تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول "أراضيها"

أعلنت سطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصاً غير مرغوب فيه".

ويعني هذا الأمر منع غوتيريش من دخول (إسرائيل)، رداً على عدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني على الأخيرة مساء أمس.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: إن أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على (إسرائيل) لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي".

اقرأ أيضا: غوتيريش: غزة كابوس دائم يهدد المنطقة برمتها ولبنان على "حافة الهاوية"

وأضاف: "هذا أمين عام معاد لـ(إسرائيل) يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها سلطات الاحتلال الأمين العام للأمم المتحدة، إذ هاجمته مرارا بسبب إدانته للهجمات الإرهابية التي تشن على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ودعوته لوقف العدوان على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين