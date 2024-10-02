فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انسحبت بعد مدة قصيرة.. الجيش اللبناني: قوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق

الاحتلال يعترف بوقوع أضرار في قواعده الجوية خلال الهجوم الإيراني

"عمليةُ يافا الهجومية".. نموذجٌ مُصغّر لعبور 7 أكتوبر

الحرب تُقلّص تكاليف الزّفاف في غزّة

أوضاع سكّان قطاع غزّة المعيشة والاقتصادية "مأساويّةٌ" للغاية

"الفيفا" تناقش غدًا فرض عقوبات على "إسرائيل"

نعيش غزة لبنانية.. مسؤول إعلام حزب الله: (إسرائيل) تقوم بتدمير منظم للمباني المدنية

"عقب غرق خيام النّازحين".. غضبٌ على المؤسسات الدّولية واتهاماتٌ بالتّقصير

الصّحة بغزّة: 51 شهيدًا و 165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مرْداوي: عمليةُ "يافا" تثبت قدرةَ المُقاومة في الضّفة على إيلام الاحتلال والرّد على عدوانه الهمجيّ

(إسرائيل) تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول "أراضيها"

02 أكتوبر 2024 . الساعة 15:11 بتوقيت القدس
...
الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت سطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصاً غير مرغوب فيه".

ويعني هذا الأمر منع غوتيريش من دخول (إسرائيل)، رداً على عدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني على الأخيرة مساء أمس.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: إن أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على (إسرائيل) لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي".

اقرأ أيضا: غوتيريش: غزة كابوس دائم يهدد المنطقة برمتها ولبنان على "حافة الهاوية"

وأضاف: "هذا أمين عام معاد لـ(إسرائيل) يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها سلطات الاحتلال الأمين العام للأمم المتحدة، إذ هاجمته مرارا بسبب إدانته للهجمات الإرهابية التي تشن على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ودعوته لوقف العدوان على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إسرائيل #الأمم المتحدة #غويتريش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة