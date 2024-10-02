انسحبت بعد مدة قصيرة.. الجيش اللبناني: قوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق

أكد الجيش اللبناني في بيان إن قوة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق لمسافة 400 م تقريبا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.

وكان "حزب الله" أعلن في وقت سابق اليوم أنه تصدى لقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة فجر اليوم، فيما أعلن أن عناصره يخوضون اشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين تسللوا إلى مارون الرأس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ضابطا من وحدة إيغوز قتل الليلة الماضية خلال معارك لبنان.

وحول الصور المنتشرة التي تظهر جنود إسرائيليين عند طريق العديسة بمحاذاة الشريط الشائك، قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن "هذه الصورة التقطت قبل نحو 3 أيام، عندما دخلت قوة معادية وزرعت أجهزة تجسس قبل أن تغادر".

المصدر / وكالات