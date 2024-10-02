الاحتلال يعترف بوقوع أضرار في قواعده الجوية خلال الهجوم الإيراني

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بوقوع أضرار في قواعده الجوية خلال الهجوم الصاروخي الإيراني مساء أمس، وذلك بحسب ما نقلت إذاعة "الجيش الإسرائيلي".

وقالت الإذاعة إن "الجيش الإسرائيلي" أقر بإن قواعد جوية عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني لكن لا ضرر في بنيتها التحتية.

وأمس هاجمت إيران بمئات الصواريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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وأعلنت سلطات الاحتلال أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من هنية ونصر الله ونيلفروشان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن إيران أطلقت 180 صاروخا، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عن عما لا يقل عن 200 صاروخ.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري استخدم للمرة الأولى صواريخ "فتاح" الفرط صوتية تجاه دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين