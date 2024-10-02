"الفيفا" تناقش غدًا فرض عقوبات على "إسرائيل"

غزة/ فلسطين أون لاين

من المقرّر أن يناقش مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، غدًا الخميس فرض عقوبات على "إسرائيل"، بناء على الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الفلسطيني، بسبب الانتهاكات المستمرة للوائح والقوانين منذ بداية حربها على قطاع غزة.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه ينتظر القرار النهائي للفيفا بصبر، واثقين من أن هذه العملية ستؤدي في النهاية لتحقيق العدالة والمساواة للرياضة الفلسطينية.



وتلقّى اتحاد كرة القدم التقييم القانوني المستقل بشأن طلبه فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي للعبة، رغم أن الطلب قدم منذ عدة أشهر وتأجل القرار لأكثر من مرة.



وقدّر اتحاد كرة القدم الاحترافية والحيادية التي أظهرها (الفيفا) في معالجة هذه المسألة، ولا سيما في إحالة القضية إلى خبراء قانونيين لإجراء تقييم شامل، مؤكدًا أنه واثقٌ من النزاهة والحصول على حقه.