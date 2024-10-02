فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوضاع سكّان قطاع غزّة المعيشة والاقتصادية "مأساويّةٌ" للغاية

"الفيفا" تناقش غدًا فرض عقوبات على "إسرائيل"

نعيش غزة لبنانية.. مسؤول إعلام حزب الله: (إسرائيل) تقوم بتدمير منظم للمباني المدنية

"عقب غرق خيام النّازحين".. غضبٌ على المؤسسات الدّولية واتهاماتٌ بالتّقصير

الصّحة بغزّة: 51 شهيدًا و 165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مرْداوي: عمليةُ "يافا" تثبت قدرةَ المُقاومة في الضّفة على إيلام الاحتلال والرّد على عدوانه الهمجيّ

ما هي المواقع التي استهدفتها الضربة الصاروخية الإيرانية على (إسرائيل)؟

"طَعَنَا جنديًا وفتحوا النّيران على المستوطنين".. الاحتلال ينشرُ تفاصيلَ "جديدة" عن عملية "تل أبيب"

جيش الاحتلال يعلن انضمام وحدات مشاة ومدرعات لتوغله البري في لبنان

(إسرائيل) تتلقى ضربة جديدة في تصنيفها الائتماني عبر "ستاندارد آند بورز"

"الفيفا" تناقش غدًا فرض عقوبات على "إسرائيل"

02 أكتوبر 2024 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
...
غزة/ فلسطين أون لاين

من المقرّر أن يناقش مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، غدًا الخميس فرض عقوبات على "إسرائيل"، بناء على الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الفلسطيني، بسبب الانتهاكات المستمرة للوائح والقوانين  منذ بداية حربها على قطاع غزة.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه ينتظر القرار النهائي للفيفا بصبر، واثقين من أن هذه العملية ستؤدي في النهاية لتحقيق العدالة والمساواة للرياضة الفلسطينية.
 
وتلقّى اتحاد كرة القدم  التقييم القانوني المستقل بشأن طلبه فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي للعبة، رغم أن الطلب قدم منذ عدة أشهر وتأجل القرار لأكثر من مرة.
 
وقدّر اتحاد كرة القدم الاحترافية والحيادية التي أظهرها (الفيفا) في معالجة هذه المسألة، ولا سيما في إحالة القضية إلى خبراء قانونيين لإجراء تقييم شامل، مؤكدًا أنه واثقٌ من النزاهة والحصول على حقه.

#الفيفا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة