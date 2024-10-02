نعيش غزة لبنانية.. مسؤول إعلام حزب الله: (إسرائيل) تقوم بتدمير منظم للمباني المدنية

قال محمد عفيف مسؤول الإعلام بحزب الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بتدمير منظم ومتواصل للمباني المدنية في الضاحية الجنوبية من بيروت.

ونفى عفيف أي وجود للأسلحة داخل المباني، مضيفا: "لا وجود إطلاقا لأي أسلحة في المباني التي قصفتها إسرائيل بالضاحية الجنوبية".

وأكد أن قصف (إسرائيل) لمقر قناة الصراط هو إرهاب وعدوان، مشددا على أن تدمير الاحتلال المنظم للمباني لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على دعم المقاومة.

ووصف ما يجري في الضاحية بقوله: " نحن نعيش غزة لبنانية مجددا"، مشيرا إلى أن رسالة العدو وأهدافه واضحة وهي سياسة تدميرية لتحريض بيئة المقاومة على المقاومة.

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وشدد على أن منزلة المقاومة من شعبها كعلاقة الدم بالشرايين.

بشأن آخر، أكد اشتباك عناصر حزب الله اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس، مشيرا في السياق إلى أن عدد القتلى في جيش الاحتلال في معارك اليوم كبير جدا وهناك تعتيم من قبل العدو.

وأضاف: قواتنا ومقاومونا على أتم الاستعداد للمواجهة مع العدو ومقاومته(..) أقول للجميع إن المقاومة بخير ومنظومة القيادة والسيطرة بخير.

وأكد عفيف أن ما حدث في مسغاف عام ومارون الراس والعديسة اليوم ليس سوى البداية.

المصدر / فلسطين أون لاين