الصّحة بغزّة: 51 شهيدًا و 165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 362 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيدًا و 165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من مجازر قوات الاحتلال بحق المواطنين خلال توغلها في مناطق بمحافظة خان يونس (قيزان النجار-المنارة-معن) فجر اليوم 51 شهيدًا و82مصابًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,689 شهيدًا و96,625 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصّحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.