فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصّحة بغزّة: 51 شهيدًا و 165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مرْداوي: عمليةُ "يافا" تثبت قدرةَ المُقاومة في الضّفة على إيلام الاحتلال والرّد على عدوانه الهمجيّ

ما هي المواقع التي استهدفتها الضربة الصاروخية الإيرانية على (إسرائيل)؟

"طَعَنَا جنديًا وفتحوا النّيران على المستوطنين".. الاحتلال ينشرُ تفاصيلَ "جديدة" عن عملية "تل أبيب"

جيش الاحتلال يعلن انضمام وحدات مشاة ومدرعات لتوغله البري في لبنان

(إسرائيل) تتلقى ضربة جديدة في تصنيفها الائتماني عبر "ستاندارد آند بورز"

نادي الأسير: 11 ألف حالة اعتقال في الضّفة والقدس منذ 7 أكتوبر

قراءة عسكرية: كيف نفّذت إيران الهجوم الصّاروخي على الأراضي المُحتلّة؟

فصائل تبارك الهجوم الصاروخي الإيراني وتعده رسالة قويّة للعدو وحكومته الفاشية

قناة إسرائيلية: تضرر 100 منزل بمدينة هود هشارون بالصواريخ الإيرانية

الصّحة بغزّة: 51 شهيدًا و 165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

02 أكتوبر 2024 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 362 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيدًا و 165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من مجازر قوات الاحتلال بحق المواطنين خلال توغلها في مناطق بمحافظة خان يونس (قيزان النجار-المنارة-معن) فجر اليوم 51 شهيدًا و82مصابًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,689 شهيدًا و96,625  إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصّحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة