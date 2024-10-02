مرْداوي: عمليةُ "يافا" تثبت قدرةَ المُقاومة في الضّفة على إيلام الاحتلال والرّد على عدوانه الهمجيّ

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت في "يافا" مساء أمس الثلاثاء، والتي أدت لمقتل عدد من المستوطنين، تثبت قدرة المقاومة على إيلام الاحتلال والرد على عدوانه الهمجي المتواصل على غزة والضفة ولبنان وكافة ساحات التصعيد.

وأكد مرداوي، أنّ هذه العملية وما تحمله من رمزية زمانية ومكانية، هي عمل بطولي ورد طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال، الذي لا يعرف إلا لغة القوة.

وأوضح أن العملية تأتي في سياق الرد المستمر على تواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين بالضفة الغربية، واقتحامات الاحتلال المستمرة للمدن والقرى كما حدث اليوم في مخيم بلاطة.

وأضاف، أن استمرار عمليات المقاومة يثبت مجددًا قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل والإثخان فيه، رغم كل قيوده وإجراءاته الأمنية.

وأشار مرداوي إلى فشل كل محاولات إخماد المقاومة وتكبيلها رغم كل عمليات الاعتقال والملاحقة والتنكيل.

وتابع: "مقاومة شعبنا وتصديه للاحتلال في غزة والضفة لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال".

وشدّد مرداوي على ضرورة الاستجابة لما دعت إليه حركة حماس وقوى المقاومة من مواصلة حالة التصدي لعدوان الاحتلال والمشاركة في جمعة الغضب ورفع العدوان عن فلسطين ولبنان.