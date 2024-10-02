فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ما هي المواقع التي استهدفتها الضربة الصاروخية الإيرانية على (إسرائيل)؟

"طَعَنَا جنديًا وفتحوا النّيران على المستوطنين".. الاحتلال ينشرُ تفاصيلَ "جديدة" عن عملية "تل أبيب"

جيش الاحتلال يعلن انضمام وحدات مشاة ومدرعات لتوغله البري في لبنان

(إسرائيل) تتلقى ضربة جديدة في تصنيفها الائتماني عبر "ستاندارد آند بورز"

نادي الأسير: 11 ألف حالة اعتقال في الضّفة والقدس منذ 7 أكتوبر

قراءة عسكرية: كيف نفّذت إيران الهجوم الصّاروخي على الأراضي المُحتلّة؟

فصائل تبارك الهجوم الصاروخي الإيراني وتعده رسالة قويّة للعدو وحكومته الفاشية

قناة إسرائيلية: تضرر 100 منزل بمدينة هود هشارون بالصواريخ الإيرانية

"رغم تكتّم العدوّ على النّتائج".. القوّاتُ المُسلّحة اليمنيةُ تستهدفُ مواقعَ عسْكرية في عمق الكيان الصّهيونيّ

الاحتلال يُداهم منازل منفذي عملية "تل أبيب" ويعتقل أقاربهم في الخليل

مرْداوي: عمليةُ "يافا" تثبت قدرةَ المُقاومة في الضّفة على إيلام الاحتلال والرّد على عدوانه الهمجيّ

02 أكتوبر 2024 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
...

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت في "يافا" مساء أمس الثلاثاء، والتي أدت لمقتل عدد من المستوطنين، تثبت قدرة المقاومة على إيلام الاحتلال والرد على عدوانه الهمجي المتواصل على غزة والضفة ولبنان وكافة ساحات التصعيد.

وأكد مرداوي، أنّ هذه العملية وما تحمله من رمزية زمانية ومكانية، هي عمل بطولي ورد طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال، الذي لا يعرف إلا لغة القوة.

وأوضح أن العملية تأتي في سياق الرد المستمر على تواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين بالضفة الغربية، واقتحامات الاحتلال المستمرة للمدن والقرى كما حدث اليوم في مخيم بلاطة.

وأضاف، أن استمرار عمليات المقاومة يثبت مجددًا قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل والإثخان فيه، رغم كل قيوده وإجراءاته الأمنية.

وأشار مرداوي إلى فشل كل محاولات إخماد المقاومة وتكبيلها رغم كل عمليات الاعتقال والملاحقة والتنكيل.

وتابع: "مقاومة شعبنا وتصديه للاحتلال في غزة والضفة لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال".

وشدّد مرداوي على ضرورة الاستجابة لما دعت إليه حركة حماس وقوى المقاومة من مواصلة حالة التصدي لعدوان الاحتلال والمشاركة في جمعة الغضب ورفع العدوان عن فلسطين ولبنان.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عملية يافا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة