ما هي المواقع التي استهدفتها الضربة الصاروخية الإيرانية على (إسرائيل)؟

وجهت الجمهورية الإيرانية ضربة صاروخية كبيرة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء 1 أكتوبر ردا على العدوان الإسرائيلي واغتيال الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وأعلنت سلطات الاحتلال أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من هنية ونصر الله ونيلفروشان.

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وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن إيران أطلقت 180 صاروخا، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عن عما لا يقل عن 200 صاروخ.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري استخدم للمرة الأولى صواريخ "فتاح" الفرط صوتية تجاه دولة الاحتلال.

ما هي المواقع التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية على (إسرائيل)؟

لكن كثر يتساءلون عن المواقع والأهداف التي وجهت إليها الرشقات الصاروخية في (إسرائيل) بالتحديد.

وفي السياق كشف قائد الأركان الإيراني محمد باقري أنه تم ضرب مقر للموساد وقاعدة حتسريم المسؤولة عن اغتيال نصر الله خلال الضربة الصاروخية، إلى جانب ضرب 3 قواعد جوية رئيسية وقاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات "إف-35".

وذكر قائد الأركان الإيراني إلى أن الهجوم استهدف رادارات وتجمعا للدبابات وناقلات الجند في محيط غزة، نوهت مصادر إلى أنها في محور "نتساريم" الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وفي ذات الشأن أكد التلفزيون الرسمي استهداف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية هي قاعدة "نيفاتيم" الجوية وقاعدة "حتسريم" الجوية وقاعدة "تل نوف" الجوية في الأراضي المحتلة.

كما استهدفت الصواريخ الإيرانية أيضا أجهزة الرادار في الأنظمة الدفاعية التي توجه صواريخ "آرو-2″ و"آرو-3".

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن تحليل مقاطع فيديو أظهر أن أحد الصواريخ الإيرانية انفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر "الموساد" في (تل أبيب).

الشبكة ذاتها أوضحت أن التحليل أظهر أن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي (إسرائيل).

بدورها نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤول أميركي قوله إن إيران أطلقت على دولة الاحتلال 220 صاروخا على دفعتين.

وحتى اللحظة تتكتم حكومة الاحتلال على المواقع والأهداف التي أصابتها الصواريخ الإيرانية، ووضعه في خانة "الفشل".

وبعكس ما روّجت حكومة الاحتلال، قالت القناة الـ13 إن نتنياهو كان إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الأرض بمدينة القدس أثناء الهجوم الإيراني.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن الهجوم الإيراني لم يلحق أي ضرر بكفاءة سلاح الجو ولا في الطائرات ولا أنظمة الدفاع والرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين