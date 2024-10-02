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نادي الأسير: 11 ألف حالة اعتقال في الضّفة والقدس منذ 7 أكتوبر

02 أكتوبر 2024 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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قال نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، إن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية؛ بينهم أفراد من عائلتي منفذي عملية إطلاق النار في يافا.

وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال تركّزت على محافظات الخليل، نابلس، رام الله، وجنين، وتخللها عمليات تخريب وتدمير منازل المواطنين.

وأوضح أن الاحتلال يواصل  تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.

وأعلن نادي الأسير، ارتفاع عدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى أكثر من 11 ألف معتقل.

وأفاد "نادي الأسير" بأن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 11 ألف مواطن من الضّفة والقدس.

#سجون الاحتلال #الحرب على غزة #الأسرى الفلسطينيون #طوفان الأقصى

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