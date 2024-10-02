فصائل تبارك الهجوم الصاروخي الإيراني وتعده رسالة قويّة للعدو وحكومته الفاشية

باركت فصائل فلسطينية الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـحماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والقائد في فيلق القدس عباس نيلفروشان.

وعدت الفصائل الهجوم الصاروخي الإيراني بأنه رسالة قوية لردع جرائم (إسرائيل) ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأعلنت دولة الاحتلال مساء أمس أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من هنية ونصر الله ونيلفروشان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن إيران أطلقت 180 صاروخا، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عن عما لا يقل عن 200 صاروخ.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها: نبارك عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفّذها حرس الثورة الإسلامية في إيران، على مناطق واسعة من أراضينا المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة، وانتقاماً لدماء شهداء أمتنا الأبطال؛ الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، والشهيد سماحة السيّد حسن نصر الله، والشهيد اللواء عبَّاس نيلفوروشان.

رسالة قوية

وأكدت أنَّ هذا الرَّد الإيراني المشرّف هو رسالة قويّة للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية، على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم، فقد تجاوزت جرائمهم وغطرستهم وانتهاكاتهم للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية كلّ الحدود.

وجاء في البيان: نسجّل اعتزازنا بالإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وتقديرنا لوقوفهم في وجه الغطرسة الصهيونية المنفلتة، وانحيازهم إلى قيم العدالة ومظلومية شعبنا الفلسطيني، والشعب اللبناني ومصالح الأمَّة العليا المتمثّلة بإنهاء الاحتلال وردع العدو الصهيوني الفاشي.

ودعت كافة الدول والشعوب والأحزاب وكل قوى أمّتنا العربية والإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً، والتصدّي للجرائم الصهيونية والمشروع الصهيوني العدواني التوسعي، الذي يستهدف الجميع، والعمل بكافة السبل لتحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال الفاشي.

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي الضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد (إسرائيل)، على امتداد فلسطين المحتلة، قائلة إن هذه الضربات المؤلمة هي بعض ما يستحق هذا الكيان المجرم الذي تغطرس وتجبر وبغى في الأرض، وهي السبيل الوحيد لردعه بعد أن صمت العالم أجمع على جرائمه.

وأضافت: لقد أثلجت ضربات اليوم بعضاً من قلوب مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية واللبنانية التي اكتوت بإجرام العصابة الحاكمة في (تل أبيب)، ومن ورائها إدارة بايدن المجرمة التي تدير هذا العدوان بوقاحة منقطعة النظير ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة.

وتابعت: إننا نبارك الأيدي التي صنعت تلك الصواريخ وأطلقتها، ونبارك للقادة الشجعان الذين اتخذوا هذا القرار الشجاع، ووجهوا ضربة هي الأولى من نوعها لهذا الكيان الغاصب، الذي بات مكشوفاً ولا يستطيع الاستمرار لساعات لولا الدعم الغربي المطلق، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية.

الانتفاض في وجه الطغيان

وأهابت بشعوب الأمة العربية والإسلامية أن تثق بقدراتها، وأن تتحرك نصرة للشعبين اللبناني والفلسطيني وتنتفض في وجه الطغيان الأمريكي، لوضع حد لهذا الاستكبار الغاشم.

وتوجهت بالتحية إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي"، وإلى قادة الحرس الثوري في إيران، على قرارهم الجريء والشجاع في دك حصون الكيان الصهيوني، الذي أخذ يتباكى على المستوطنين المدنيين، وهو الذي لم يرع حرمة طفل ولا امرأة ولا مدني في فلسطين ولبنان.

بدورها، باركت لجان المقاومة الفلسطينية، في بيان، الرد الإيراني التي وصفته بـ"الصاعق"، والذي استهدف عمق الكيان الصهيوني، بعد استباحته الأراضي اللبنانية، والمجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة".

ورأى البيان أنّ "الضربات المباركة للجيش الإيراني، والارتباك والذعر اللذين أصابا الكيان. والخوف، الذي دبّ في قلوب المستوطنين وقادتهم، يكشف الضعف الكبير وهشاشة المنظومة الصهيونية بكل مكوناتها"، مشيراً إلى أنها "جاءت لتطبع صورة الذل الإلهي على وجوه الصهاينة بدلاً من الصورة التي يسعى المجرم بنيامين نتنياهو لتحقيقها".

قصاص عادل

وأشار إلى أنّ الضربة الصاروخية الإيرانية هي "جزء من القصاص العادل الذي يجب جبايته من المجرمين الصهاينة وداعميهم من الإدارة الأميركية المجرمة"، مشدداً على أنّ "محور المقاومة حاضر وثابت، ودخل مرحلة جديدة للثأر للشهداء القادة والمدنيين العزل".

ولفت البيان إلى أنّ "الرد الإيراني يؤكد أنّ المرحلة الجديدة في المواجهة ستكون فيها اليد العليا للمقاومة"، وأنّ "الإجرام الصهيوني لم يغير روح المقاومة ومحورها، بل سيزيدهما عزماً وصلابة وقوة وإرادة وجاهزية عالية".

من جهتها، باركت حركة المجاهدين الفلسطينية العملية، التي رأت أنها جاءت في سياق الرد الطبيعي على تمادي العدو في غطرسته وجرائمه، وعمليات الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الشهيدين هنية والسيد نصر الله وقيادات أخرى".

وأكّد البيان أنّ الردّ هو لإفهام العدو الإسرائيلي أنه "لا يفهم إلا لغة الحرب والقوة، ولا يرتدع إلا بالضرب على الرأس"، وأنّ هذه الضربات الصاروخية النوعية "أظهرت هشاشة الكيان الصهيوني المتأزم وضعفه".

إرادة صلبة

ورأى أنّ هذا الردّ النوعي، والذي يأتي بالتزامن مع عملية إطلاق النار النوعية في "تل أبيب"، يؤكد "الإرادة الصلبة التي تمتلكها الأمة ومحور مقاومتها على الرغم من حجم التآمر والعدوان والحصار الصهيو غربي"، داعياً شعوب الأمة إلى "رصّ الصفوف والتوحّد ضد عدوها الحقيقي، والانخراط في مواجهة السرطان الصهيوني واستئصاله من جسد الأمة".

وأكدت حركة الأحرار الفلسطينية، في بيان، أنّ العملية هي "الطريقة الأنجع لردع الاحتلال عن جرائمه وعربدته في المنطقة".

وشدد البيان على أنّ "الاحتلال الإسرائيلي وقادته النازيين يجب أن يعلموا بأنهم لم يعودوا القوة الوحيدة المسيطرة في المنطقة"، وأنّ "نظرية الرعب والردع غدت متبادلة بين جميع أطراف النزاع، وعليه أن يعي أنه لا بدّ من محاسبته على جرائمه واغتيالاته وتماديه على سيادة الدول واستقراره".

المصدر / فلسطين أون لاين