قناة إسرائيلية: تضرر 100 منزل بمدينة هود هشارون بالصواريخ الإيرانية

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط (إسرائيل) تضرر بسبب الهجوم الإيراني الصاروخي ليلة أمس.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس- أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله والقائد في فيلق القدس عباس نيلفروشان.

صواريخ فتاح

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 180 صاروخا، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عن عما لا يقل عن 200 صاروخ.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري استخدم للمرة الأولى صواريخ "فتاح" الفرط صوتية في الهجوم، بينما قال قائد الأركان إنه تم ضرب مقر للموساد وقاعدة حتسريم المسؤولة عن اغتيال نصر الله.

وأضاف أنه تم ضرب 3 قواعد جوية رئيسية وقاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات "إف-35".

المصدر / فلسطين أون لاين