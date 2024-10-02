"رغم تكتّم العدوّ على النّتائج".. القوّاتُ المُسلّحة اليمنيةُ تستهدفُ مواقعَ عسْكرية في عمق الكيان الصّهيونيّ

صنعاء/ فلسطين اون لاين

أعلنت القوات المُسلّحة اليمنية، اليوم الأربعاء، أنّ القوة الصاروخية نفّذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ مواقعَ عسكريةً في عمقِ الكيانِ الصهيونيِّ في فلسطينَ المحتلةِ وذلك بثلاثةِ صواريخَ مجنحةٍ نوع قدس5.

وقالت القوات اليمنية في بيان لها، "تمكنت الصواريخُ من الوصول إلى أهدافِها بنجاحٍ وسطَ تكتمِ العدوِّ عن نتائجِ العملية".

وأكدت أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ ودعماً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ

كما باركت القوات المسلحة اليمنية عمليةَ الوعدِ الصادقِ الإيرانيةَ الثانيةَ ضدَّ العدوِّ "الإسرائيليِّ"، مؤكدةً استعدادَها للمشاركةِ في أيةِ عملياتٍ عسكريةٍ مشتركةٍ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ انتصاراً للشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ ورداً على أيِّ عُدوانٍ "إسرائيليٍّ" يطالُ جبهاتِ الإسناد.

وشدّدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ على أنَّ استمرارَ الدعمِ الأمريكيِّ والبريطانيِّ للعدوِّ "الإسرائيليِّ" يضعُ المصالحَ الأمريكيةَ والبريطانيةَ في المنطقةِ تحتَ دائرةِ النارِ.

وجدّدت تأكيدها أنَّها لن تترددَ في توسيعِ عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليَّ ومن يقفُ خلفَه حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصار عن غزةَ وكذلكَ وقفُ العدوانِ على لبنان.