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الاحتلال يُداهم منازل منفذي عملية "تل أبيب" ويعتقل أقاربهم في الخليل

02 أكتوبر 2024 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين في عدة مناطق متفرّقة في الضّفة الغربية.

في الخليل، اقتحمت قوّات الاحتلال المدينة، وداهمت منزل الشهيد محمد مسك منفّذ عملية "يافا"، واعتقلت والده المواطن رشاد عويضة مسك ونجليه يحيى وإبراهيم،  وأخذت قياسات منزل ذويه تمهيداً لهدمه.

كما داهمت منزل المواطن عبد الفتاح الهيموني وعبثت في محتوياته وعاثت فيها خرابًا، بتهمة مشاركة نجله أحمد في عملية إطلاق النار في يافا.

واعتقلت قوات الاحتلال من مخيم حلحول شمال الخليل الشاب سامؤ زماعرة، ومن مخيم العروب شمال المدينة الشاب محمد الحريبي واقتادته إلى جهة مجهولة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي المصايف وسط رام الله، واعتقلت الشاب أحمد إدريس، ابن خال منفذ عملية تل أبيب احمد الهيموني.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج عبد القادر قطناني ونجله خليل من مخيم عسكر القديم في نابلس، كما اعتقلت الشاب أحمد هاني الحويطي واعتدت عليه خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي المدينة.

 

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى #عملية يافا

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