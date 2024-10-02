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"والاحتلال يفرضُ الرّقابة العسْكرية" حدثٌ أمنيّ "خطير" شمال فلسطين المُحتلّة.. ماذا حدث؟

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بالفيديو "والاحتلال يفرضُ الرّقابة العسْكرية" حدثٌ أمنيّ "خطير" شمال فلسطين المُحتلّة.. ماذا حدث؟

02 أكتوبر 2024 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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أعلنت وسائل الإعلام العبري، عن حدث أمني "خطير" تعرّض له جنود الاحتلال شمال فلسطين المُحتلّة، تزامنًا مع سماع دوي صفارات الإنذار وإطلاق صليات صاروخية من لبنان.

وأفادت منصات تابعة للمستوطنين، بأن حدثًا خطيرًا على الحدود بين فلسطين ولبنان، أدّى إلى مقتل جندي، صباح اليوم.

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري، إنه رصد هبوط طائرة مروحية قبل قليل في مستشفى بيلنسون تحمل جنودًا مصابين من شمال البلاد.

وأشار "حدشوت بزمان" إلى أن مروحيات الاحتلال التي تحمل جنودًا مصابين من شمال البلاد حطت في مستشفيي "رمبام" في حيفا،  و"زيف" في صفد شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام العبري أنّ الرقابة العسكرية في الاحتلال تحظر نشر تفاصيل الحدث الخطير الذي وقع على الحدود مع لبنان، وأدى لإصابة جنود من جيش الاحتلال.

ومنذ صباح اليوم، أطلق حزب الله ما يقارب 30 صاروخاً أطلقت تجاه مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان، فيما دوّت صافرات الإنذاء في عدة مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة.

#الحرب على غزة #صواريخ حزب الله #شمال فلسطين المحتلة #طوفان الأقصى

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