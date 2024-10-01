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محدث بالفيديو والصور "جثث ودماء بالطُّرقات".. عمليَّة "فدائيَّة" في "تلِّ أبيب": 8 قتلى وعددً كبير من الإصابات

01 أكتوبر 2024 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
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"قتلى بالطُّرقات".. عمليَّة "فدائيَّة" في "تلِّ أبيب": 3 قتلى وعددً كبير من الإصابات
غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد الإعلام العبري، ارتفاع عدد القتلى المستوطنين إلى 8 وجرح 25 آخرين، بينهم إصابات حرجة ومتوسطة، في حصيلة غير نهائية لعملية نفذها مسلحان إثنان، استُشهدا بعد تنفيذ العملية بنيران إسرائيلية، وفق شرطة الاحتلال.

وأعلن الاحتلال أنّ منفذَي عملية إطلاق النار في "تل أبيب" من سكان الضفة الغربية.

وأوضح موقع حدشوت بزمان، بأن منفذي العملية نزلوا من القطار في يافا المحتلة وبدأوا في اطلاق النار تجاه المستوطنين.

التقارير الأولية تشير إلى عملية إطلاق نار نفذت في موقعين، وسط تقارير عن منفذين، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم "تحييد أحدهما".

وذكرت هيئة البث العام العبرية، أن عملية إطلاق النار نفذت في موقعين، بما في ذلك في محطة القطار الخفيف في "شديروت يروشاليم" في يافا، وكذلك في كنيس في شارع القدس في تل أبيب.

وأفاد الناطق باسم طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن "الفرق الطبية تقدم العلاج لعدد من المصابين بدرجات إصابة متفاوتة، بما في ذلك حالات فاقدة للوعي"، ولفتت التقارير إلى عدد من الحالات الحرجة.

 

#تل أبيب #يافا

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