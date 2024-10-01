"جثث ودماء بالطُّرقات".. عمليَّة "فدائيَّة" في "تلِّ أبيب": 3 قتلى وعددً كبير من الإصابات

غزة/ فلسطين أون لاين

قتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب 10 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار فدائية في "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

وأوضح موقع حدشوت بزمان، بأن منفذي العملية نزلوا من القطار في يافا المحتلة وبدأوا في اطلاق النار تجاه المستوطنين.

التقارير الأولية تشير إلى عملية إطلاق نار نفذت في موقعين، وسط تقارير عن منفذين، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم "تحييد أحدهما".

وذكرت هيئة البث العام العبرية،أن عملية إطلاق النار نفذت في موقعين، بما في ذلك في محطة القطار الخفيف في "شديروت يروشاليم" في يافا، وكذلك في كنيس في شارع القدس في تل أبيب.

وبحسب هيئة البث فإن إطلاق النار لا يزال متواصلا في أحد الموقعين.

وأفاد الناطق باسم طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن "الفرق الطبية تقدم العلاج لعدد من المصابين بدرجات إصابة متفاوتة، بما في ذلك حالات فاقدة للوعي"، ولفتت التقارير إلى عدد من الحالات الحرجة.

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