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بالفيديو مجزرةٌ دامية بقصْف الاحتلال خيمة نازحين في خانيونس

01 أكتوبر 2024 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
خانيونس/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 9 شهداء، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة لنازحين من عائلة "زنون" في منطقة العطار غربي مدينة خانيونس.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 361 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مُرتكبًا  أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومخلفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,638 شهيدًا و96,460 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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