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بالفيديو "أحدُهم صُنّفت جراحه بالخطيرة".. إصابة 4 جنود "إسرائيليين" خلال اشتباكات ضارية في مخيم بلاطة

01 أكتوبر 2024 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، ظهر اليوم، عن إصابة 4 جنود خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وقالت إذاعة الاحتلال، إن 4 جنود من وحدة دوفدفان أُصيبوا بجراح، أحدهم صُنّفت بالخطيرة، خلال اشتباكات في مخيم بلاطة بنابلس.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن هبوط مروحية في مستشفى إيخلوف في "تل أبيب" تنقل جنودًا مصابين من مخيم بلاطة بنابلس.

وتسلّلت قوات صهيونية خاصة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس، ما أدى لاندلاع اشتباكات مُسلّحة عنيفة.

واندلعت اشتباكات مُسلّحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في المخيم.

وأكدت مصادر محلية، أن مقاومين استهدفوا بعبوة محلية الصنع آلية لجيش الاحتلال في حارة الجماسين بمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية في مخيم بلاطة شرق نابلس للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

#مخيم بلاطة #الحرب على غزة #إصابة جنود #طوفان الأقصى

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