فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لولوة الخاطر: الحرب ستُطال كل مدينة عربية إذا لم يتّحد العرب لوقف الاحتلال "الإسرائيلي"

الزّراعة بغزة: العدوان "الإسرائيلي" تسبّب بتدمير 65% من أشجار النّخيل في القطاع

"بـ"صواريخ تُستخدم للمرّة الأولى".. حزبُ الله يقصفُ مقرّ المُوساد في "تل أبيب" ويواصل استهداف مستوطنات الشّمال

صحيفة مالطية: اغتيال نصر الله عمل متهور و"إسرائيل" تُخاطر بحرب إقليمية شاملة

أسامة القريناوي: "يتيمُ الحرب" وحكايةُ صمود الخالة

"عقب مُطاردته من قبل السّلطة واشْتباكه مع الاحتلال".. حماس تنعى الشّهيد المُجاهد عبد الحكيم شاهين في نابلس

اليونيسيف: أطفالُ غزّة لم يحصلوا على يوم واحد من التّعليم منذ اندلاع الحرب "الإسرائيلية"

سياسية هندية: نتنياهو حوّل فلسطين ولبنان إلى غرفِ غاز لقتل المدنيين وسيصنّفه التّاريخ أكبر إرهابي بعد هتلر

رئيس مجلس العلماء الإندونيسي يدعو إلى استمرار مقاطعة الشّركات الدّاعمة لـ"إسرائيل"

القوّات اليمينة تنفّذ عمليتين ضدّ أهداف "إسرائيلية" وتبعثُ رسالةً للشّعوب العربية والإسلامية.. وهذا ما جاء فيها

"عقب مُطاردته من قبل السّلطة واشْتباكه مع الاحتلال".. حماس تنعى الشّهيد المُجاهد عبد الحكيم شاهين في نابلس

01 أكتوبر 2024 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
...
نابلس- فلسطين أون لاين

نعتْ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد المجاهد البطل عبد الحكيم شاهين، الذي طاردته قوات الاحتلال واعتقلته بعد الاشتباك معه وإصابته بجروح خطيرة ارتقى على إثرها، بعيد ملاحقته ومحاولة اعتقاله على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في نابلس.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن "استمرار ملاحقة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، للمقاومين ومصادرة أسلحتهم وكشف عبواتهم، وإطلاق النار عليهم ومحاولة اعتقالهم، هي ممارسات مدانة ومستنكرة، وخارجة عن كل الأعراف والقيم الوطنية".

وأكدت أن هذه الممارسات اللاوطنية تتعارض مع مهام الأجهزة الأمنية في حماية شعبنا والدفاع عن المواطنين في مواجهة إجرام الاحتلال الذي يسفك الدماء في الضفة وغزة، لا سيّما في ظل معركة طوفان الأقصى المجيدة.

ودعت حماس قيادة السلطة لكف يد أجهزتها الأمنية عن مقاومينا الأبطال في الضفة الغربية، ووقف تغولها على شعبنا الذي يمارس حقه الطبيعي في مواجهة الاحتلال، فشعبنا الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، ويتطلع للحرية والاستقلال، في أمسّ الحاجة لسلطة تحميه وتدعم خياره في المقاومة، لا سلطة تقمعه خدمة للاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وصباح اليوم، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد المطارد عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (33 عاماً) بعد اعتقاله مصابًا بجروحٍ خطيرة خلال اشتباكٍ مسلح مع الاحتلال في نابلس.

ويُذكر أنّ الشهيد شاهين، اشتبك مع قوات الاحتلال المُقتحمة للبلدة القديمة في نابلس، قبل إصابته واعتقاله.

وأكدت مصدر صحفية، أنّ إصابة شاهين واعتقاله جاء بعد ساعات فقط من محاولة الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقاله.
 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عبد الحكيم شاهين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة