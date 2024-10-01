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"انتهاكاتٌ مُتصاعدة".. الاحتلال يقتحمُ مدنًا في الضّفة ويشنُّ حملة اعتقالات واسعة

01 أكتوبر 2024 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في طولكرم، اقتحمت آليات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، برفقة جرافتين من نوع "D9"، وانتشرت في أحياء المدينة الشرقية، وفي محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وباشرت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية للشارع الرئيسي في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي.

 وأكدت مصادر صحفية اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها طولكرم ومخيم طولكرم.

في الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المنازل في مخيم العروب شمال المدينة، كما اعتقلت الأسيرين المحررين إبراهيم النطاح وخليل شوابكة من بلدة إذنا الغربية، والشاب يزن محمد بدوي أبو سنينة من الخليل.

في رام الله،  شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، فيما اعتقلت شاباً على مدخل بلدة بيرزيت.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت أحمد كراجة بعد اقتحام منزله في دير ابزيع غرب رام الله.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب اقتحامها بلدة الخضر جنوبي المدينة.

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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