حزبُ الله يستهدفُ مستوطنات شمال فلسطين المُحتلّة ويُدخل صاروخًا جديدًا إلى عملياّته.. ماذا نعرف عنه؟

أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، قصفه عددًا من المواقع العسكرية ومستوطنات شمال فلسطين المُحتلّة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إن "مجاهديه تمكّنوا من استهداف تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية".

وأشار في بلاغ عسكري منفصل، إلى أن مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكّنوا عند الساعة 8:05 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 من استهداف تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية.

وذكر حزب الله في بلاغ عسكري أنه استهدف عند الساعة 7:40 تحركاً لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وأمس الإثنين، أعلن حزب الله، استهدافه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بصواريخ فادي 1، وذلك في إطار الرد على العدوان "الإسرائيلي" على لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه قصف عددًا من المستوطنات شمال مدينة حيفا بـ”صلية صاروخية من طراز فادي 1″.

وفي 22 من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الحزب ولأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استخدامه هذا الطراز من الصواريخ خلال قصفه مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل بمدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة.

كما أعلن حزب الله، مساء الاثنين، استهدافه مستوطنة “كفر جلعادي” شمالي فلسطين المحتلة، بصاروخ “نور” الذي يستخدمه لأول مرة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وصاروخ نور المضاد للسفن هو إيراني الصنع، يعمل بالوقود الصلب، وصنعته البحرية الإيرانية في عام 2005، بينما كشف حزب الله عن وجود الصاروخ لديه العام الماضي.

و"نور" صاروخ طوّاف من فئة "كروز" مضادّ للسفن، إيراني الصنع، وهو عبارة عن نسخة معدَّلة من صاروخَي C801 و C802 الصينيَّين.

يُعد صاروخ "نور" من بين أوّل النماذج في الصناعات العسكرية الإيرانية، التي استعرضتها القوّات المسلَّحة الإيرانية منذ عام 1991، ويتراوح مداه بين 40 و170 كيلومترا، وهو بطول 6.38 متر وقطر يبلغ 36 سنتمترا، كما يبلغ وزنه 715 كيلوغراما، منها 165 كيلوغراما للرأس الحربيّ.

ومن جهتها، أكدت وسائل إعلام عبرية أنه جرى إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق الشمال منذ الصباح.