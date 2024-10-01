"بعد ساعات من مُلاحقته من قبل أجْهزة السُّلطة".. الاحتلال يعتقل المُحرّر عبد الحكيم شاهين ويُصيبه بجراح خطيرة في نابلس

نابلس- فلسطين أون لاين

اندلعتْ اشتباكات مُسلّحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامهم عدة مناطق في نابلس وطولكرم، تخلّلها حملة اعتقالات في عدة مدن وقُرى في الضفة الغربية.

في نابلس، أُصيب المطارد عبد الحكيم شاهين برصاص قوات الاحتلال الخاصة التي اشتبكت معه في البلدة القديمة بنابلس قبل أن تعتقله.

وقالت الطواقم الطبية، إن إصابة شاهين خطيرة جداً ولا تستطيع تأكيد مصيره بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال رغم حاجته للعلاج بشكل مستعجل.

وأكدت مصدر صحفية، أنّ إصابة شاهين واعتقاله جاء بعد ساعات فقط من محاولة الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقاله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بشار المصري خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية داخل أزقة المدينة، وسط استمرار الاشتباكات وتصاعد التوتر في المنطقة.

في طولكرم، اقتحمت آليات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، برفقة جرافتين من نوع "D9"، وانتشرت في أحياء المدينة الشرقية، وفي محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وباشرت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية للشارع الرئيسي في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي.

وأكدت مصادر صحفية اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها طولكرم ومخيم طولكرم.

في الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المنازل في مخيم العروب شمال المدينة، كما اعتقلت الأسيرين المحررين إبراهيم النطاح وخليل شوابكة من بلدة إذنا الغربية، والشاب يزن محمد بدوي أبو سنينة من الخليل.

في رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، فيما اعتقلت شاباً على مدخل بلدة بيرزيت.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت أحمد كراجة بعد اقتحام منزله في دير ابزيع غرب رام الله.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب اقتحامها بلدة الخضر جنوبي المدينة.

