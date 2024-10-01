"شهداء وإصابات".. الاحتلال يُواصل القصف الجويّ والمدفعيّ على لبنان

بيروت/ فلسطين أون لاين

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قصفها الجوي والمدفعي على لبنان، وسط تصعيد مُكثف في عمليات الاستهداف على العاصمة بيروت وعدة مناطق متفرقة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، واستهدفت منزل اللواء منير المقدح مسؤول فرع لبنان بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، فيما لم يؤكد وجود القائد المقدح داخل المنزل المستهدف.

واستهدفت طائرات الاحتلال ، قلب العاصمة بيروت؛ ما أدى لارتقاء 4 شهداء وإصابة 4 آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات بعد منتصف الليل استهدفت خلالها مدينة بنت جبيل وبلدات الطيري وكونين وبليدا.

وأعلن وزير الصحة اللبناني إن 1640 شهيدا، من بينهم 104 أطفال و195 امرأة، ارتقوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان وحتى يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر صحفية، إن 8 شهداء ارتقوا جراء غارة شنها الاحتلال على مركز إسعافي في بلدة مشغرة بالبقاع اللبناني.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي "ارتقاء 16 شهيدًا وإصابة 55، جراء الغارات "الإسرائيلية" على محافظة النبطية خلال 24 ساعة.