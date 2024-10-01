الإبادة مُتواصلة.. الاحتلال يستهدفُ مدرسةً شرق غزّة ويواصل غاراته على المحافظة الوُسطى وخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 361 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومخلفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,615 شهيدًا و 96,359 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في مجرة مروعة ارتكبها الاحتلال عقب قصفه مدرسة "ذكور الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

استهدفت مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والصبرة في غزة.

في المحافظة الوسطى، أطلقت طائرة مسيرة "كواد كابتر" قنابل في محيط مركز الشرطة بأرض المفتي شمالي مخيم النصيرات، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية الشرقية لمخيمي النصيرات والبريج.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 14 شهيدًا، وإصابة آخرين، جرّاء استهداف طيران الاحتلال منزلين لعائلتي "أبو عطايا" و"أبو شميس" في مخيم النصيرات.

وأصيب مُسن بطلق ناري من طائرة "كواد كابتر" قرب جولس بالمخيم الجديد غربي مخيم النصيرات.

في خانيونس، أطلقت دبابات الاحتلال الاحتلال نيرانها في منطقة العمور ببلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف جوي متواصل.

في رفح، واصل الاحتلال نسف المباني السكنية والمدنية في عدة مناطق متفرقة في رفح.

يتبع..