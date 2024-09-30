إيران: لن نرسل مقاتلين إلى لبنان أو فلسطين لمواجهة (إسرائيل)

طهران- فلسطين أون لاين:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنّ طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة "إسرائيل."

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنّ "حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان النظام الصهيوني، ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية".

وأضاف كنعاني "لم نتلقَّ أيضا أي طلبات ونعلم أنّهم لا يحتاجون إلى مساعدة من قواتنا".

وتعهّد كنعاني أنّ "النظام الصهيوني الغاصب لن يبقى من دون عقاب على الجرائم التي ارتكبها ضدّ الشعب الإيراني، وقوى المقاومة، والمواطنين والجنود الإيرانيين".

وفي السياق، قال رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن اغتيال حسن نصر الله خسارة كبيرة، لكن محور المقاومة سيواصل المواجهة بطرق خاصة وغير تقليدية، حسب تعبيره.

وأشار المسؤول الإيراني المخضرم إلى أن "محور المقاومة يواجه أميركا عمليا في مواجهته لإسرائيل".

وزار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، مكتب حزب الله في طهران لـ"التعزية" بأمينه العام، حسبما أفاد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي أنّ اغتيال نصرالله "لن يذهب سدى"، بينما توعد نائب الرئيس، محمد رضا عارف، بأنّ هذا الاغتيال سيؤدي إلى "زوال" إسرائيل.