"ملحمة الطُّوفان في يومها ال 360".. القسَّام تنشر تفاصيل "كمين محكم" أوقع جنودًا قتلى شرق خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 360 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة "الجيش الذي لا يقهر" خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث التطورات، أعلنت كتائب القسام اليوم الإثنين، عن تنفيذها "كمين مركب" اوقع جنودًا قتلى وجرحى في منطقة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك تزامنًا مع ما نشره موقع حدشوت بزمان العبري، أن "حدث خطير غير عادي" أوقع جرحى في صفوف جيش الاحتلال جراء اشتباكاتٍ في منطقة خان يونس بقطاع غزة.

وفي التفاصيل، أوضحت القسام، في بلاغ عسكري، إنه خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة "ميركفاه" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بالعبوات وقذائف "الياسين 105" وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأشارت القسام، إلى أن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي رفح، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة شواظ وجرافة عسكرية من نوع "دي9" بقذيفة تاندوم في منطقة الشوكة شرقي المدينة.

كما استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق المدينة أيضًا

وفي السياق، نشر موقع "حدشوت العبري" تفاصيل "حدث غير عادي" في قطاع غزة، أوقع جرحى في صفوف جيش الاحتلال، جراء اشتباكاتٍ مع المقاومة شرقي خانيونس.

وذكر الموقع العبري، أن قوات الجيش الإسرائيلي وأثناء محاولة الاستيلاء على مدرسة في خانيونس، وأثناء عملية إنزال من الجو، هاجمتهم المقاومة، مشيرة إلى ادعاءات بمحاولة اختطاف جندي، ولا يوجد تأكيد للخبر. وفق الموقع.

من جهتها، أفاد مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نفذ عملية إجلاء لجنود شرقي مدينة خان يونس وسط إطلاق لقنابل دخانية وتحليق منخفض للطيران الحربي.

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية تطلق وابل من قنابل دخانية وقذائف وسط إطلاق نار مكثف في محيط مدرسة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس.

ونقل عن شهود عيان، هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية قرب السياج الأمني شرقي بلدة الفخاري.