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القسام تعلن تنفيذها كمينا مركبا لآليات الاحتلال شرق خان يونس

30 سبتمبر 2024 . الساعة 15:19 بتوقيت القدس
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كمين محكم لآليات الاحتلال المتوغلة شرق خان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدميرها ناقلتي جند إسرائيليتين واستهدافها دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين بالعبوات الناسفة  وقذائف الياسين 105 شرقي مدينة خان يونس.

وأكدت الكتائب أنها أوقعت طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح شرق خان يونس وتم رصد هبوط طائرات مروحية للإجلاء.

وذكرت كتائب القسام: "إنه خلال كمين مركب، تمكن مجاهدونا من تدمير ناقلتي جند واستهداف دبابة "ميركفاه" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بالعبوات وقذائف الياسين 105 وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وبحسب مصادر محلية أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل دخانية للتغطية على عمليات الإجلاء الخاصة بنقل جنودها من كمين المقاومة في بلدة الفخاري شرق خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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