مئات الإسرائيليين عالقون بمطار أثينا لهذا السبب

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر مئات الإسرائيليين عالقين في مطار أثينا الدولي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مئات الإسرائيليين عالقون في مطار أثينا بعد إلغاء رحلاتهم إلى (إسرائيل) بسبب الوضع الأمني.

جاء هذا الإلغاء من قبل السلطات اليونانية بعد عدة مواقف لمطارات وهيئات دولية تجاه تسيير رحلات نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة كان أبرزها ما أعلنته الخطوط الجوية الكندية، الجمعة 20 سبتمبر، عن بإلغاء جميع رحلاتها إلى (إسرائيل)، حتى نهاية العام الجاري وذلك بحسب ما صرحت به هيئة البث الإسرائيلية.

وفي 19 من سبتمبر كذلك أعلنت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية، تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط نظرا للأحداث الراهنة التي تمر بها عدد من دول المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين