بعد تعينه وزيرًا بلا حقيبة.. جدعون ساعر في سطور

عينت حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، جدعون ساعر وزيرا بلا حقيبة.

وأدلى نتنياهو وساعر ببيان مشترك خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، قال ساعر فيه: "أنضم إلى الحكومة في هذه المرحلة دون التوصل لاتفاق ائتلافي".

وأضاف: "أيام صعبة لا تزال تنتظرنا والتحديات والمخاطر لم تنته بعد".

وقال نتنياهو: "جدعون ساعر لبّى طلبي وعاد للحكومة وسنعمل سويا"، مكملا: "سيساهم جدعون ساعر في مساعدتي في إدارة الحرب".

وكان ساعر قد قدم استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في 23 مارس/آذار 2024.

"فلسطين أون لاين" يورد سيرة ساعر الإجرامية في سطور..

ولد ساعر البالغ من العمر 58 عاماً، في (تل أبيب)، من أب ينتمي لعائلة تعود أصولها إلى مدينة بخارى في أوزبكستان.

انتمى ساعر لحزب الليكود وتولى حقائب وزارية مثل الداخلية والتربية والتعليم في حكومات نتنياهو.

عمل في مناصب حكومية عديدة، منها سكرتير الحكومة، ما بين شهري يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز عام 1999، وما بين شهري مارس/ آذار 2001 ونوفمبر/تشرين الثاني 2002.

كما شغل منصب مساعد المدعية العامة للدولة عامي (1997- 1998)، ومساعد المستشار القانوني للحكومة ما بين عامي (1995- 1997).

قدم استقالته من منصب وزير الداخلية عام 2014، وأوقف نشاطه السياسي في نفس العام بعد زواجه من المذيعة في التلفزيون الإسرائيلي غولا إيفين.

انتُخب عام 2019 كعضو كنيست بعد ترشحه ضمن قائمة الليكود.

أعلن ساعر عن معارضته الشديدة للانسحاب الإسرائيلي من جانب واحد من غزة عام 2005، كما يعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية.

يتمتع بشعبية يمينية داخل الليكود، ويعتبر أهم منافس لنتنياهو داخل الحزب.

طرح أسمه مرارا في الفترة الأخير كبديل سيذهب إليه نتنياهو لوزير الحرب في حكومة يوآف غالانت، وذلك بسبب تشدده ورفضه لعقد صفقة تبادل مع المقاومة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين