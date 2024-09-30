"كشَفتْ زيْف الاحتلال ونقلت الرّواية الفلسطينية أمام الإعلام الدّولي".. من هي الصّحفية الشهيدة وفاء العديني؟

غزة - فلسطين أون لاين

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين ومن ضمنهم الصحفيين لا تزال متواصلة في اليوم الـ 360 من حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزة، والتي كان آخرها استهداف الصحفية وفاء العديني وعائلتها.

ونعى المنتدى في بيان صحفي، الصحفية الشّهيدة وفاء العديني الناشطة البارزة في مجال نقل الرواية الفلسطينية للإعلام الأجنبي، حيث قضت وأسرتها جراء قصف إسرائيلي غادر لمنزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكر أن الشهيدة العديني سخّرت حياتها وكرّست جهدها لنقل معاناة شعبها المظلوم عبر الإعلام الدولي من خلال سلسلة مقالات باللغة الإنجليزية وحوارات مع النشطاء الأجانب ومؤتمرات إلكترونية ومعارض صور ومسابقات للأفلام القصيرة باللغة الإنجليزية.

وأضاف "باستشهاد الإعلامية البارزة وفاء العديني فقدَ الإعلام الوطني الفلسطيني صوتًا حرًا نابضًا بالحب لفلسطين وشعبها المناضل من أجل الحرية وتقرير المصير".

وأشار المنتدى إلى أن الصحفية وفاء العديني تنضمّ لقافلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية الذين بلغ عددهم 174 صحفيًا منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وجدّد دعوته لحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد المنتدى على استمرار الرسالة والتغطية الإعلامية مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات، وأن الاستهداف "الإسرائيلي" الشامل للصحفيين الفلسطينيين لن يوهن عزيمتهم ولن يفت في عضدهم أو يحرف بوصلتهم عن فلسطين.

ويُذكر أن الشهيدة العديني عملت مديرة لوحدة الإعلام الخارجي في مؤسسة الثريا للإعلام، ونشطة في المجال الصحفي الأجنبي، ومؤسسة فريق "16 أكتوبر" الإعلامي الذي يكشف زيف رواية الاحتلال باللغة الإنجليزية.

