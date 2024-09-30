"عقب ارتقاء الشّهيد القائد حسن نصر الله".. حزبُ الله ينْفي اتّخاذ إجراءات تنظيمية داخل قيادته

بيروت/ فلسطين أون لاين

نفى حزب الله، فجر اليوم الإثنين، أن يكون اتخذ إجراءات تنظيمية داخل قيادته عقب ارتقاء أمينه العام حسن نصر الله وقادة آخرين في غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد حزب الله في بيان له، أن الأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن لا يُبنى عليها ما لم يصدر بيان رسمي.

ويوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد أمينه العام السيد حسن نصر الله في غارة الطيران الحربي "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن سربًا من الطائرات "الإسرائيلية" ألقت 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات لاغتيال نصر الله يوم الجمعة.

وشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعًا على لبنان، بدأ الإثنين الماضي، وذلك في إطار ما قال إنه العمل على إعادة المستوطنين إلى مناطق الشمال، والذين نزحوا بسبب نيران وصواريخ حزب الله التضامنية والتي بدأها منذ 8 أكتوبر الماضي في إطار جبهة الإسناد لغزة ومقاومتها.