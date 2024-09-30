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الجبهة الشّعبية تنعى 3 من قادتها في لبنان

30 سبتمبر 2024 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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بيروت/ فلسطين أون لاين

نعتْ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فجر اليوم الإثنين، 3 من قادتها ارتقوا بقصف صهيوني استهدف شقةً سكنية وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها : " ننعى الشهداء: عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية الشهيد القائد محمد عبد العال، وعضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان الشهيد القائد عماد عودة، والشهيد عبد الرحمن عبدالعال".

وعاهدت الشّهداء الثلاثة وكل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الاحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات.

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عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشّهيد نضال عبد العال

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عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشهيد عماد عودة

وقالت وسائل الإعلام اللبناني، إن طيران الاحتلال شنّ غارة على شقة سكنية مأهولة في منطقة "الكولا" وسط العاصمة بيروت، ما أدى لارتقاء القادة الثلاثة.

وأكدت المصادر اللبنالنية، أن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال منطقة خارج حدود الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

#الحرب على غزة #الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين #طوفان الأقصى #القصف على لبنان

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