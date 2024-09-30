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الاحتلال يرفع حالة التأهب خشية تنفيذ عمليات داخله

30 سبتمبر 2024 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

أفاد موقع "والا" العبري، صباح الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب في المدن والبلدات والمستوطنات بأرجاء فلسطين المحتلة.

وذكر الموقع أن هذه الخطوة جاءت خشية تنفيذ عمليات فدائية داخل (إسرائيل*.

وفي السياق، قال الموقع إن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشن دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على قطاع غزة ولبنان أسفر عن الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير هائل في البنى التحتية.

وتتوقع أوساط إسرائيلية أن يكون لهذا العدوان ثمن باهظ من قبل فصائل ومحور المقاومة تجاه (إسرائيل) عبر القيام بعمليات فدائية وانتقامية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الاحتلال #عمليات فدائية #حالة تأهب

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