الاحتلال يُداهم مدنًا في الضّفة ويهدم منشآت تجارية بالقدس المُحتلّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلّلها مواجهات واعتقالات.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وأطلقت القنابل الصوتية، وحطّمت صرح الشهداء في منطقة المخفية، ودهمت عددًا من البنايات السكنية والمنازل.

واندلعت اشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، فيما احتجزت عددًا من الشبان من بينهم قيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بفلسطين إياد عثمان وأجرته معه تحقيقًا ميدانيًا قبل أن تطلق سراحه.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد عبد الرزاق خمايسة من بلدة تفوح غرب المدينة، والشاب سيف بسام أبو عيشة خلال اقتحام منطقة جبل أبو رمان بمدينة الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت كل من ياسر كريم محمد اخليل، ومحمد رائد أحمد عبد الحميد اخليل، وبهاء جميل خليل عادي.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب المدينة، واعتقلت 10 شبان من بينهم الأسير المحرر مجد حوراني بعد اقتحام منزله في المدينة.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في مخيم شعفاط شمال المدينة، واعتقلت شابين عقب تخريب منزليهما.

كما اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، مخيم شعفاط العسكري، وشرعت بهدم منشآت تجارية قرب حاجز مخيم شعفاط العسكري في القدس المحتلة.