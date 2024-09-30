فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يغْتالُ قائدًا بالجنوب اللّبناني وحماس تؤكد: سنُواصل السّير على درب الشّهداء حتّى دحر الاحتلال

ارتقاء الصّحفية وفاء العديني بغارة صهيونية على المُحافظة الوسطى

في يومها الـ 360.. الاحتلال يقصفُ مدرسةً في بيت لاهيا ويستهدفُ مواطنين في المحافظة الوسْطى وخانيونس

"حفرةٌ ضخمة ومبانٍ سوّيتْ بالأرض" مشاهدٌ صادمة من موقع اغتيال الشّهيد حسن نصر الله في الضّاحية الجنوبية

كتائب القسّام تنعى قياديًا ارتقى برفقة الشّهيد حسن نصر الله.. إليكم أبْرز محطّات حياته

حماس: العدوان على اليمن وسوريا ولبنان تصعيدٌ صهيونيٌّ خطير بدعم أمريكيّ فاضح

خبيران: الحرب دخلت منحىً جديدًا باغتيال "نصر الله" وعين الاحتلال على الضّفة

خبير "إسرائيلي": نعيش تدهورًا اقتصاديًا "غير مسبوق" وحكومة نتنياهو لم تفهم حجم "الخطورة" لهذه اللّحظة!

كيف استخدمت "إسرائيل" التّكنولوجيا الرّقمية في تنفيذ الاغتيالات؟

مسؤول "إسرائيلي" ينْتقد تحقيقات "7 أكتوبر ويكشف: هذا ما يحاول الجيشُ إخفاءه عن العائلات!

ارتقاء الصّحفية وفاء العديني بغارة صهيونية على المُحافظة الوسطى

30 سبتمبر 2024 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
...
دير البلح/ فلسطين أون لاين

استشهدت الصحفية وفاء العديني، فجر اليوم الإثنين، في قصف صهيوني استهدف منزلها بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر صحفية، ارتقاء الشهيدة وفاء العديني برفقة 3 من أفراد عائلاتها، عقب غارة جوية استهدفت منزلها في دير البلح.

ويُذكر أن الشهيدة العديني عملت مديرة لوحدة الإعلام الخارجي في مؤسسة الثريا للإعلام، ونشطة في المجال الصحفي الأجنبي، ومؤسسة فريق "16 أكتوبر" الإعلامي الذي يكشف زيف رواية الاحتلال باللغة الإنجليزية.

وباستشهاد الزميلة "العديني"، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175 صحفياً وصحفيةً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقد ندّد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين بقتل الاحتلال الصحفيين في قطاع غزة، وقال -في بيان- إن الجرائم المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين نتيجة قرار اتُخذ على أعلى مستوى لدى الاحتلال "الإسرائيلي" بهدف حجب الحقائق ومنع كشف المجازر التي ترتكبها ضد المدنيين.

وأشار المركز إلى أن حصيلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة هي الأكثر دموية في التاريخ الحديث، مطالبًا بفتح تحقيق دولي مستقل وشامل في الجرائم "الإسرائيلية" بحق الصحفيين.

ومنذ بداية العدوان على غزة، واجه الصحفيون في القطاع هجمات "إسرائيلية" متواصلة تستهدفهم بشكل مباشر وتطال منازلهم وعائلاتهم ومقرات مؤسساتهم الإعلامية.

ويتعمّد الاحتلال "الإسرائيلي" قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #الحرب على الصحافة #وفاء العديني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة